Eitelborn

Denkbar schwere Aufgabe: SG Augst empfängt Überflieger Weitersburg

Der jüngste Auftritt der SG Augst Eitelborn in der Fußball-Kreisliga A hat Mut gemacht nach zuletzt eher durchwachsenen Auftritten. Doch nach dem 2:2 bei Anadolu Koblenz mit dem Ausgleichstreffer der Gastgeber in der vorletzten Minute hat die Mannschaft von Trainer Markus Teschner die denkbar schwerste Aufgabe vor der Brust: Am Sonntag schlägt Tabellenführer SV Weitersburg im Augst-Stadion auf (14.30 Uhr). Während die Einheimischen schon eine ganze Weile auf einen Dreier warten, eilen die Weitersburger von Sieg zu Sieg.