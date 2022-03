Es war ein besonderer Tag für den SC Bendorf-Sayn in der Fußball-Kreisliga A Koblenz. Nach langer Durststrecke und bislang 13 Niederlagen in 13 Spielen freute sich die Mannschaft von Trainer Christoph Gratzki über den ersten Saisonsieg, die Bendorfer gewannen bei der SG Augst in Eitelborn mit 3:2.