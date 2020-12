Koblenz

Während vor einer Woche zwei Spiele der Fußball-Kreisliga A Koblenz wegen Corona-Vorsichtsmaßnahmen abgesagt worden waren, wurde an diesem Wochenende das volle Programm mit sieben Spielen absolviert. Den höchsten Sieg des vierten Spieltags landete der SC Vallendar mit dem 8:0 über die SG Augst. Neuer Tabellenführer ist die SG Waldesch/Rhens/Spay, die im Topspiel gegen den SV Anadolu Koblenz zwar nur 1:1 spielte, aber davon profitierte, dass der bisherige Spitzenreiter TuS Niederberg 0:1 beim FC Horchheim verlor. Zwei Teams liegen am Tabellenende und warten noch auf den ersten Punkt in dieser Spielzeit: die SG Augst und der SC Bendorf-Sayn.