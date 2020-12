Koblenz

„Es musste eine Entscheidung her. Und ich glaube, dass genau richtig entschieden wurde.“ Thomas Heinemann, Trainer vom TuS Niederberg aus der Kreisliga B Koblenz, ist überzeugt: Der Fußballverband Rheinland hat mit seiner Entscheidung, die Saison wegen der Corona-Pandemie abzubrechen, alles richtig gemacht. Der Aufstieg am Grünen Tisch fühlt sich für ihn dennoch merkwürdig an: „Die Emotionen fehlen. Wir hätten gerne auf dem Platz gestanden und dort die Meisterschaft gefeiert.“