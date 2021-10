Eitelborn

Auf Augenhöhe: SG Augst nimmt sich viel vor gegen Kobern

Durch ihren 3:0-Sieg gegen den SV Niederwerth ist der SV Untermosel Kobern am Mittwochabend in der Tabelle der Fußball-Kreisliga A Koblenz an der SG Augst Eitelborn vorbeigezogen und hat die Westerwälder vom siebten auf den achten Platz geschoben. Das kann die Mannschaft von Trainer Markus Teschner umgehend korrigieren, wenn sie am heutigen Samstag (15 Uhr) das Team von der Mosel zum Heimspiel empfängt. „Das ist ein Gegner auf Augenhöhe“, sagt der SG-Vorsitzende Jens Bermel.