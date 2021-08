Volker Schambach sagt es frei raus: „Es war eine lange Pause, das hat man den Jungs in der Vorbereitung auch körperlich angemerkt.“ Mit dieser Aussage steht der Trainer der SG Moseltal nicht alleine da. Ob in Horchheim oder Kettig, beim SV Anadolu oder VfR Koblenz, der Tenor unter den Trainern der Kreisliga A Koblenz ist einhellig: Acht Monate Fußballpause haben ihre Spuren hinterlassen. Ein Überblick vor dem Saisonstart an diesem Wochenende: