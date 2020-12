Anadolus Jeremy Heyer ist nicht zu stoppen

Koblenz

In der Fußball-Kreisliga A Koblenz hat es einen Wechsel an der Tabellenspitze gegeben: Weil der bisherige Spitzenreiter TuS Niederberg nicht über ein Unentschieden beim VfR Koblenz hinauskam, wurde Niederberg von Anadolu Koblenz (5:3-Sieg bei Rot-Weiß Koblenz II, Jeremy Heyer machte dabei vier Tore) überholt. Derweil gab es eine Spielabsetzung aufgrund von Corona: Nachdem am Sonntagmorgen ein Coronafall im Familienkreis eines Spielers der zweiten Mannschaft der SG Waldesch/Rhens/Spay bestätigt wurde, entschied sich der Verein dazu, das A-Klasse-Spiel der ersten Mannschaft gegen die SG Augst abzusagen. Waldeschs Trainer Lucas Kamps erklärte: „Viele Spieler der beiden Mannschaften hatten am Wochenende Kontakt zueinander, deshalb hielten wir diesen Schritt für sicherer.“