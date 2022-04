Mittelstrimmig

Zittersieg für SV Strimmig

Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B Mosel 1 hat der SV Strimmig im Meisterschaftsrennen Schritt gehalten. Der SVS schlug den Tabellenfünften SG Thalfang/Berglicht mit 1:0 (1:0). Das war aus Sicht von Strimmigs Trainer Bernd Maßmann aber auch alles. So richtig freuen konnte er sich nicht über das Ergebnis: „Wir haben schlecht gespielt, aber gewonnen. Das sollten wir schnell abhaken.“ Auf Vorlage von Sandro Ahlert erzielte Luis Huschet das goldene Tor. Danach waren die Gäste die bessere Mannschaft, konnte ihre Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Maßmann war es am Ende egal: „Das war ein dreckiger Sieg. Sie haben gedrückt, aber den Treffer nicht gemacht, das war gut für uns. Hauptsache gewonnen.“