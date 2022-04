Es ist angerichtet für das Spitzenspiel am Dienstagabend um 20 Uhr in der Fußball-Kreisliga B Eifel: Der SV Fortuna Ulmen hat am Samstag knapp in einem zähen Spiel mit 1:0 (0:0) bei der SG Kylltal-Birresborn II gewonnen. Damit empfängt am Dienstag der Tabellenzweite den Ersten SG Schneifel Auw II, der sich seiner Aufgabe klarer entledigte und 6:1 gegen den TuS Daun gewann.