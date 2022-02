Ulmen: Sieben Tests auf dem Weg zum Ziel

Der SV Ulmen hat die Vorbereitung auf die restliche Runde in der Fußball-Kreisliga B Eifel 1 aufgenommen. Der erste Test ist erfolgreich absolviert, der zweite von insgesamt sieben steht am Mittwochabend an. Bei dem wird Trainer Holger Esper fehlen, er befindet sich nach Corona-Infektion noch in Quarantäne. Am Ende der Saison würden sich Esper und seine Elf gerne in Jubelstimmung befinden, denn der SVU kämpft um den Aufstieg in die A-Klasse. Wenn es optimal läuft, können die Ulmener sogar einen Doppelaufstieg ihrer beiden Seniorenteams feiern.