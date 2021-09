Duppach

Ulmen: Schumacher entscheidet den Hit mit Doppelpack

Wohl dem, der einen Mike Schumacher in seinen Reihen hat. Der SV Ulmen hat es – und durfte sich über den 2:1 (0:0)-Auswärtssieg im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B Eifel 1 in Duppach bei der SG ADOS-Auel freuen. Beide Tore zum Ulmener Dreier erzielte Schumacher, es waren seine Saisontreffer 12 und 13 – in sechs Spielen. Der SV Ulmen liegt nun mit 15 Punkten weiter allein an der Spitze, ADOS-Auel rutschte auf Platz fünf ab.