Neunkirchen

Ulmen muss mit Remis leben

In der Fußball-Kreisliga B Eifel 1 musste der SV Ulmen zum Start nach der Winterpause eine Punkteteilung hinnehmen: Der Tabellenzweite spielte beim Sechsten SV Neunkirchen-Steinborn 1:1 (0:0) und verlor so etwas Boden auf den Spitzenreiter Schneifel Auw II, der am Samstag bereits 5:0 gegen Roth-Kalenborn gewonnen hatte. Fünf Punkte Rückstand hat Ulmen nun vor dem Spitzenspiel Sonntag zu Hause gegen die Rheinlandliga-Reserve.