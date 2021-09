Ulmen

Ulmen eventuell ohne Sieben

Ob es noch zu früh ist, von einem Spitzenspiel zu sprechen? Fest steht, dass sich in der Fußball-Kreisliga B Eifel 1 am Sonntag um 15 Uhr auf dem Rasenplatz in Ormont mit dem Gast und Tabellenführer SV Ulmen sowie dem Gastgeber und Tabellendritten SG Schneifel-Auw II zwei Mannschaften gegenüberstehen, die ganz vorne landen können.