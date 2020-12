Cochem

Vor dem dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Mosel 1 haben die drei COC-Teams Blankenrath II, Peterswald und Strimmig bisher all' ihre Saisonspiele gewonnen. Die Chancen stehen gut, dass das auch am Sonntag so bleibt. In der B Mosel 2 trifft die SG Mont Royal II auf ihren Ex-Coach.