In der Fußball-Kreisliga B Mosel 1 hat der SV Strimmig am 13. Spieltag zwar gepatzt, steht aber weiterhin an der Spitze, weil der alte Zweite Mittelmosel Mülheim 0:6 daheim gegen den neuen Zweiten Dhrontal Haag unterging. Beim FC Peterswald-Löffelscheid geht der Blick nach unten.