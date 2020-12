Cochem

In der Fußball-Kreisliga B Mosel 1 kassierten der SV Blankenrath II und der FC Peterswald-Löffelscheid am fünften Spieltag empfindliche Pleiten. Peterswald ist damit die Tabellenführung los, während Strimmig nach einem halben Dutzend eigener Treffer Tuchfühlung zur Spitze behält. Die Partie in der B Mosel 2 zwischen Mont Royal II und Niederemmel II wurde abgesagt.