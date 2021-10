Auf dem Ausweichplatz in Geisfeld hat die SG Hilscheid/Gielert das Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga B Mosel 1 gegen den FC Peterswald-Löffelscheid mit 3:0 (1:0) gewonnen. Hilscheid übernahm damit die Tabellenführung dank der besseren Tordifferenz vom punktgleichen SV Strimmig. Am Sonntag (14.30 Uhr) kommt es in Mittelstrimmig zum Spitzenspiel Strimmig gegen Hilscheid/Gielert.