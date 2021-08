Der Auftakt in die Fußball-Kreisliga B Mosel 1 ging für den FC Peterswald-Löffelscheid und die Reserve des Bezirksligisten SG Mont Royal Reil/Kröv daneben. Sie wollen nun am zweiten Spieltag die ersten Punkte einfahren, der SV Strimmig dagegen startete gut und will die Tabellenführung verteidigen.