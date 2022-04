Nur zwei COC-Teams waren am 16. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Mosel 1 im Einsatz. Genauso knapp, wie Peterswald sein Heimspiel gegen Moseltal Maring II gewann, verlor die Reserve von Mont Royal in Thalfang. Die Partie des Titelkandidaten SV Strimmig beim SV Zeltingen-Rachtig II wurde nach zu vielen Coronafällen im Strimmiger Team abgesagt. Die Partie soll am Freitag, 22. April, nachgeholt werden. Strimmig liegt nun drei Punkte hinter Rang eins bei einem Spiel weniger.