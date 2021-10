Gegensätzliche Gegner prägen das Bild der drei COC-Klubs am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Mosel 1. Peterswald muss am Samstag (18 Uhr) zum Schlusslicht Morbach III, der Zweite Strimmig empfängt am Sonntag (14.30 Uhr) Spitzenreiter Hilscheid zum Kracher. Die Reserve der SG Mont Royal steht vor einem wegweisenden Kellerduell am Sonntag (14.30 Uhr) bei der DJK Morscheid.