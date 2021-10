Cochem

Kreispokal Mosel: Die Achtelfinalgegner von Strimmig, Blankenrath II und Zell

Das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal Mosel steht fest – und beginnt schon am Mittwoch mit der Begegnung Hetzerath II (C Mosel 1) gegen Mittelmosel Mülheim (B Mosel 1). Das COC-Trio SG Zell, SV Strimmig und SV Blankenrath II ist am kommenden Mittwoch (20. Oktober) im Einsatz, wenn es nicht noch zu Spielverlegungen kommt.