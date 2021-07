Auch der Fußballkreis Mosel hat die Spielpläne für die Kreisliga A, B und C veröffentlicht. Da in der B Mosel 1 und 2 nach vier Rückzügen in die C-Klasse nur noch je zwölf Teams pro Staffel am Start sind, wird die Winterpause in der B-Klasse fünf Monate lang sein. Der Blick auf die einzelnen Ligen mit COC-Beteiligung: