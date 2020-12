Cochem

Der erste Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Mosel 1 verlief für den FC Peterswald zumindest in Sachen Ergebnis perfekt. Die Hunsrücker sind erster Tabellenführer. Auch der SV Strimmig gewann. Die Reserve des SV Blankenrath genoss in der 13-köpfigen Liga ein spielfreies Wochenende.