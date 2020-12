Cochem

In der Fußball-Kreisliga B Mosel 1 steht am sechsten Spieltag das Derby zwischen dem SV Strimmig und dem FC Peterwald-Löffelscheid an. Blankenrath II muss bei Titelaspirant Bischofsdhron bestehen – genau wie in der B Mosel 2 Mont Royal II bei Spitzenreiter SG Altrich. Alle Partien finden am Sonntag um 15 Uhr statt.