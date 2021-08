Das Derby zwischen dem SV Strimmig und dem FC Peterswald-Löffelscheid steht am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Mosel 1 am Sonntag im Fokus. Die noch punktlose Reserve der SG Mont Royal hat bereits am Freitag in Reil eine schwierige Aufgabe gegen die SG Baldenau Bischofsdhron zu bewältigen.