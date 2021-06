Auch im Fußballkreis Mosel gibt es einen Rückzug aus der B-Klasse: Der SV Blankenrath hat seine zweite Mannschaft in die Kreisliga C Mosel gemeldet. Nach dem verletzungs- und studienbedingtem Wegfall einiger Leistungsträger nennt der SVB-Chef Frank Sabel den Rückzug in eine Etage tiefer eine „Entscheidung der Vernunft“.