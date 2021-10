Am Wochenende des neunten Spieltags der Fußball-Kreisliga B Mosel 1 wartet auf den SV Strimmig eine Doppelschicht. Der SVS muss schon am Freitagabend in einem Nachholspiel bei Morbach II ran und läuft bereits am Sonntag schon wieder daheim gegen Morscheid auf. Derweil peilen Peterswald-Löffelscheid und Mont Royal Kröv II Heimsiege an.