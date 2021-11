Vor dem 14. und schon letzten Spieltag vor der fast fünfmonatigen Winterpause (Start in 2022 erst wieder am 3. April) in der Fußball-Kreisliga B Mosel 1 kann sich der SV Strimmig schon Mitte November die Tabellenführung unter den Weihnachtsbaum legen. Dafür ist aber ein Sieg im Derby beim FC Peterswald-Löffelscheid am Sonntag nötig.