B Eifel 1: SV Ulmen will 3:2 bestätigen

Nach dem 3:2-Auftaktsieg in der Fußball-Kreisliga B Eifel 1 gegen die SG Ellscheid II geht es für den SV Ulmen auswärts weiter – und das zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit, nämlich am Samstag um 20 Uhr bei der SG Gondenbrett. Die Gastgeber haben ihre Auftaktpartie ebenfalls gewonnen, mit 2:0 beim SV Roth-Kalenborn. Die Partie gegen Ellscheids Reserve war eine umkämpfte – und für Ulmen eine mit Folgen, denn Tobias Denkel wird nach einer Roten Karte zwei Spiele fehlen.

Er wurde vom Schiedsrichter wegen einer Torverhinderung mit der Hand vom Platz gestellt, der Elfmeter wurde verschossen, was dann zwei Partie statt einer nach sich zieht. Ulmens Coach Holger Esper, der neben Denkel noch auf weitere fünf Akteure verzichten muss, sagt: „Wir haben trotzdem 15, 16 Spieler und sind gut besetzt. Wir wollen oben mitspielen und dann auch in Gondenbrett bestehen, was aber nicht leicht wird. Wir wollen unseren Sieg bestätigen und den nächsten Schritt gehen.“ mb