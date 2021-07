Deudesfeld

Aus im Pokal: Blankenrath verliert 3:4 bei B-Klässler

Im Achtelfinale des „alten“ Fußball-Kreispokals Mosel hat A-Klässler SV Blankenrath mit 3:4 (2:1) beim B-Mosel-2-Klub SG Vulkaneifel in Deudesfeld verloren. Das Viertelfinal-Derby beim SV Strimmig fällt für die Blankenrather damit flach. Die Strimmiger (B Mosel 1) reisen nun am Sonntag in die Vulkaneifel nach Deudesfeld.