Angstgegner kommt: Maßmanns Magengrummeln

In der Fußball-Kreisliga B Mosel 1 steht mit der 13. Runde schon der vorletzte Spieltag vor der Winterpause an. Danach haben die zwölf Mannschaften lange Zeit, über ihre bisherige Saison nachzudenken, denn der erste Spieltag 2022 ist für den 3. April geplant, es liegen also rund viereinhalb Monate dazwischen. Ob der SV Strimmig als Tabellenführer überwintert? Das wird sich wohl erst kommendes Wochenende beim Derby in Peterswald entscheiden. Aber zunächst einmal der Blick auf dieses Wochenende der COC-Klubs: