Cochem

Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Mosel 1 kann Peterswald seine Tabellenführung bestätigen, hat aber eine schwere Auswärtsaufgabe vor Brust. Auch Blankenrath II muss in der Fremde ran. Strimmig dagegen peilt einen Heimsieg an, um sich in der Spitzengruppe festzusetzen. In der B Mosel 2 fährt Mont Royal II am Sonntag nach Platten.