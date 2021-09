Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Mosel 1 gewann der SV Strimmig das vierte Mal und steht nur wegen des schlechteren Torverhältnisses nicht an der Spitze. Tabellenführer ist die SG Hilscheid/Gielert nach dem 2:1 im Spitzenspiel bei der SG Dhrontal Haag. In Peterswald verzweifelte hingegen Trainer Andreas Weber. Seine Mannschaft kam gegen die SG Mont Royal Reil/Kröv II nicht über ein 1:1 hinaus. Es war der erste Punktgewinn für die Moselaner.