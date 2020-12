Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 15:37 Uhr

Simmern Wird Werlau in Boppard Spitzenreiter? In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B Süd reist die SG Werlau/Urbar am Mittwoch zur Reserve des SSV Boppard, Anstoß ist um 19.30 Uhr auf dem Buchenauer Kunstrasen. Die Gastgeber stecken nach drei Niederlagen mit 0:10 Toren mitten im Abstiegskampf. Auf der anderen Seite schickte Werlau am vergangenen Wochenende das Spitzenteam SG Ober Kostenz mit 4:1 nach Hause und ist noch ungeschlagen.