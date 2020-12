Simmern

In der Fußball-Kreisliga B Süd herrscht nach dem siebten Spieltag eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Die Reserve von Oberwesel II (gewann schon am Donnerstag 5:0 gegen Ellern) ist neuer Spitzenreiter, bis Rang sieben sind es aber nur vier Punkte Abstand. In der unteren Hälfte des Tableaus sind Hunsrückhöhe und Biebertal II die Gewinner des Spieltags.