Weiler nach 6:1 in Ellern Herbstmeister in der B Süd

Der SC Weiler hat sich bereits am zwölften und damit vorletzten Hinrundenspieltag in der Fußball-Kreisliga B Süd die Herbstmeisterschaft gesichert. Der Spitzenreiter gewann deutlich mit 6:1 beim Vorletzten TuS Ellern. Die Verfolger SG Ober Kostenz (9:1 gegen Biebertal II) und SG Soonwald (5:3 gegen Rheinböllen II) siegten ebenfalls, haben aber weiter fünf Punkte Rückstand auf Weiler – können diesen aber am kommenden Spieltag auf zwei Zähler verkürzen, denn am letzten Hinrundenspieltag hat Weiler in der 13-köpfigen B Süd spielfrei. Es sieht alles nach einem Dreikampf um den Aufstieg in die A-Klasse aus.