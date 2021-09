In der Fußball-Kreisliga B Süd hat der SC Weiler am fünften Spieltag die Tabellenführung ausgebaut. Der Spitzenreiter gewann deutlich mit 6:0 gegen Schlusslicht Biebertal II, Verfolger Ober Kostenz musste sich in Simmern bei Soonwald mit einem Remis begnügen. Spielfrei hatte die SG Urbar/Werlau.