Simmern

Ungeachtet des Infektionsgeschehen wurden in der Fußball-Kreisliga B Süd alle sieben Spiele am achten Spieltag wie angesetzt angepfiffen. Die Spitzenteams gaben sich am Wochenende keinerlei Blöße. Mörschbach II, Rheinböllen II, Viertäler Oberwesel II und Ober Kostenz lösten ihre Pflichtaufgaben gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte allesamt.