Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Süd geizten drei Begegnungen mit Toren, in den restlichen beiden Partien sorgten Ober Kostenz und Soonwald für mehr Torjubel. Die Partie zwischen den Reserven aus Biebertal und Rheinböllen wurde verlegt, spielfrei hatte an diesem Wochenende die SG Hunsrückhöhe.