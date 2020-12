Simmern

Auch in der Kreisliga B Süd ruht der Fußball. Über einiges, was sich in dieser Zeit getan hat, haben wir schon berichtet. Heute liefern wir noch einmal eine Übersicht über die „alten“ B-Süd-Vereine der Saison 2019/2020, die wir noch nicht beleuchtet hatten, was die Personalien für die neue Saison angeht.