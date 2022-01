In der Winterpause haben viele Vereine der Fußball-Kreisliga B Nord nicht nur die Weichen für die Rückrunde gestellt, sondern vor allem in der Trainerfrage auch schon Entscheidungen getroffen. Eines vorweg: Der Impfstatus macht keinem Verein ernsthafte Probleme. In allen 13 Teams sind bis auf ein oder zwei alle Spieler geimpft, bei den meisten Mannschaften beträgt die Impfquote sogar 100 Prozent.