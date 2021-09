Der SV Binningen hat mit dem fünften Sieg am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord die Tabellenführung ausgebaut, weil Verfolger Hambuch bei Treis-Karden II beim 2:2 patzte. Die Partie Uhler/Kastellaun gegen Buch wurde kurzfristig abgesagt, spielfrei hatte die SG Ehrbachtal Ney, die am Mittwoch in Ney auf Buch trifft.