Simmern/Cochem

Derby und dazu noch Erster gegen Zweiter – der Hit am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord zwischen dem SV Binningen und der SG Hambuch elektrisiert die Fans in der Eifel. Am Samstag stehen zwei Partien auf dem Programm, bevor am Sonntag der Kracher im Fokus steht.