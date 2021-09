Der Kracher des siebten Spieltags in der Fußball-Kreisliga B Süd steigt schon am Freitagabend in Weiler. Gleich drei Partien folgen am Samstag, nur zwei Spiele werden am Sonntag angepfiffen. Spielfrei hat an diesem Wochenende der Tabellenzweite SG Ober Kostenz/Kappel.