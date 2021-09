In der Fußball-Kreisliga B Süd geht am vierten Spieltag das nächste Derby in Kappel über die Bühne. Ober Kostenz kann mit einem Sieg gegen Sohren seine weiße Weste wahren, Weiler will mit drei Punkten bei Rheinböllen II aber trotzdem die Tabellenführung behaupten. Die Reserve der SG Viertäler Oberwesel hat spielfrei. Alle Partien finden am Sonntag statt.