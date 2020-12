Simmern

Am dritten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Süd gab es einen knappen und fünf klare Siege. Die Tabellenführung hat Soonwald/Simmern übernommen. Das Team setzte mit einem 8:1 gegen Ellern ein deutliches Ausrufezeichen. Die letzte Begegnung der dritten Runde zwischen Oberwesel II und Rheinböllen II wird am morgigen Dienstag (20 Uhr) in Winzberg angepfiffen.