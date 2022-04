Simmern

Rheinböllen II gegen Biebertal II: Pauer richtet Blick nach oben

In der Fußball-Kreisliga B Süd begrüßt am Mittwoch um 19.15 Uhr der Tabellensechste TuS Rheinböllen II das Schlusslicht SG Biebertal/Unterkülztal II. Die Biebertaler Reserve ist so gut wie abgestiegen, Rheinböllen II wäre der Klassenerhalt bei einem Sieg nicht mehr zu nehmen. Der Coach der Gastgeber, Sven Pauer, will den Blick nach oben richten: „Wir unterschätzen Biebertal II nicht.