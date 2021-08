Am Eröffnungsspieltag wurden in der Fußball-Kreisliga B Süd lediglich fünf Partien ausgetragen: Die Rheinböllener Reserve hatte ohnehin spielfrei und das Aufeinandertreffen zwischen der SG Soonwald/Simmern und der SG Liebshausen/Argenthal/ Mörschbach II wurde aufgrund Spielermangels der Gäste abgesetzt. Das Topspiel fand in Kappel statt: Hier schlug die SG Ober Kostenz/Kappel die SG Viertäler Oberwesel II mit 4:2.