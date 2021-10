Am Samstag (18 Uhr) eröffnet Spitzenreiter SC Weiler den achten Spieltag in der Kreisliga B Süd mit dem Duell in Werlau bei der SG Urbar. Sonntag folgen die restlichen vier Partien mit den Begegnungen der Verfolger aus Ober Kostenz und Oberwesel II. Der Vierte im Bunde des Spitzenquartetts, die SG Soonwald/Simmern, hat spielfrei. Das Duell zwischen der Liebshausener und Biebertaler Reserve wurde auf Wunsch Biebertals verlegt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.