Nachholspiel in Mörschbach komplettiert Hinrunde

In der Fußball-Kreisliga B Süd wird mit dem letzten Nachholspiel zwischen der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal II und der SG Biebertal/Unterkülztal II am Mittwoch (19.30 Uhr) in Mörschbach die Hinrunde komplettiert. Nichts Neues bei Liebshausen II, Trainer Rainer Kunz muss ein großes Personalpuzzle lösen: „Wir haben echt die Seuche. Aber es nützt ja nichts. Um nicht ganz tief unten reinzuschlittern, brauchen wir einen Sieg.“ Positiv stimmen ihn weniger die Ergebnisse von Biebertal II (nur drei Punkte als Schlusslicht) als die Moral des eigenen Teams: „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie intakt ist. Der Gegner ist kämpferisch stark. Wir müssen in der momentanen Situation schon alles reinhauen.“